Koral Bozkurt başkanlığı bırakıyor

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezon sonu MTG başkanlığını bırakacağını duyurdu.

Bozkurt’un açıklaması şöyle:

Minumum 50 yıllık olan binamızla ilgili malesef adımıza hiçbir kayıt belge yok. 10 gün bize Eski Eserler Dairesi hiçbir cevap vermezken geçen gün mimar arkadaşı Eski Eserlere yolladım git sor dedim ne oluyor. Gittiği zaman Eski Eserler Şehircik Dairesi’ne bizi yönlendiriyor. Şehirciliğe gittiğimiz zaman Şehircilik yerle ilgili evrağımız olmadığı için bize dosya açamaycağını söylüyor Spor Dairesine yönlendiriyorlar. Anlayacağınız 10 gündür bekliyoruz yönlendiriliyoruz. Kulüp binamızı yenileyebilsek kulübümüz yıllık 300 bin TL minumum gelir sahibi olacaktı. Malesef olamaycak niye cephe kaplamaya bile proje isteniyor. Saha giriş binasını yeniliyoruz istemiyorlar. Tribünlerin üstünü kapatıyoruz yine istemiyorlar. Kulübün yan cephesinin cephesini yapıyoruz yine istemiyorlar şimdi bügün herşeyi istiyorlar. Bugün bir internet sitesinde çıkan haberle 2,5 yıldır şirketime ait tankerle suladığımız sahadan tutun, kural tanımadığıma tutun aslı astarı olmayan bir haber yayınlandı. Kim okur kaç kişi okur kime hizmet eder bu site zaten belli. Bu saatten sonra çok da önemi yok çünkü inanın ben çok yoruldum. Bir taraftan takımı şampiyonluğa taşımaya çalış, diğer yandan da bu maskaralıklarınan uğraş. Bir haber yayınladık kulüp olarak destek veren taraftar sayımız da belli. Bizler birbirimize sahip çıkmadıkca bence zaten gidilecek bir yol yok. O yüzdendir ki bu yıldan sonra çok sevdiğim Mağusa Türk Gücü Başkanlığını bırakma kararı aldım. Bu yolda benimle yürüyen yönetim kurulu arkadaşlarıma, arslan parçası futbolcularıma üyelerimize teknik heyetime taraftarlarımıza çok teşekkür ederim.