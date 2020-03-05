AB içişleri bakanlarından Yunanistan’a destek

Ankara göçmen krizinin çözüme kavuşturulması için Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyonlara destek vermesini talep ederken, Brüksel göçmenlerin bu doğrultuda “şantaj” olarak kullanılamayacağını belirtiliyor.

Brüksel’de İdlib ve göçmen krizini görüşmek için olağanüstü toplanan Avrupa içişleri bakanları çarşamba günü ortak bir açıklama yayımlayarak Yunanistan’a desteğini yineledi ve “Türkiye’nin göçmenleri Avrupa Birliği’ne karşı siyasi baskı amacıyla kullanmasının kabul edilemez olduğunu” belirtti. Bu durumun Avrupa Birliği’nin dış sınırlarında büyük sorun oluşturduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlere engel olmayacağını duyurmasının ardından binlerce göçmen Yunanistan sınırına ulaştı. Geçişleri engellemeye çalışan Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasında tansiyon iyice yükseldi. Ankara ve Atina yaralanan kişilere yönelik birbirine karşılık suçlamalar yöneltiyor.

Brüksel geçtiğimiz günlerde patlak veren göçmen krizinin 2015 yılında yaşanan duruma benzer sorunların ortaya çıkmasından endişe duyuyor.

Son günlerde Türkiye ve Yunanistan’a ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği yetkilileri Atina’ya 700 milyon euro yardım sağlama kararı aldı. AB Türkiye’ye ise 2016 yılında imzalanan AB-Türkiye anlaşmasına uyulması çağrısında bulunuyor.