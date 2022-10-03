Köpekler insan psikolojisini nefesinden anlayabiliyor Bilim insanları, köpeklerin nefes ve terden hislerimizi anlayabildiğini keşfetti.







Sahipleri tarafıdan gönüllü olan dört köpek, Treo, Fingal, Soot ve Winnie koku üzerine eğitildi.





Köpekler, 700 örneğin 650’den fazlasında, stresli kişilerden alınan koku ve nefesi tespit etmekte başarılı oldu.

Belfast’taki Queen’s Üniversitesi’nden araştırmacılar, bilimsel Plos One gazetesinde yayımlanan çalışmalarının terapi köpeklerini eğitmeye yardımcı olmasını umuyor.

Köpekler dünyayı koku üzerinden deneyimliyor.

Bu nedenle son derece yüksek olan koku algılama kapasiteleri, hali hazırda uyuşturucu, patlayıcı, bazı kanser türleri ya da diyabet, hatta Covid-19 dahil çeşitli hastalıkları tespit etmekte kullanılıyor.

Araştırmacılardan Clara Wilson, köpeklerin, insanların bazı hastalıklarını kokularından ayırt edebildiklerine dair çok sayıda kanıt olduğunu ancak psikolojik boyutta farklılıkları algılayabildiklerine dair pek kanıt olmadığını vurguluyor.

Araştırma için 36 kişinin zor bir matematik problemini çözmeden önce ve sonraki stres seviyeleri tespit edildi.