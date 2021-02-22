Koopbank’tan düşük faizli destek kredisi

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), Kredi Garanti Fonu-II. Destek Paketi kapsamında ‘’Küçük İşletme’’, ‘’Turizm Taşımacılığı’’, ‘’Tarım ve Hayvancılık’’ alanlarına özel Türk Lirası cinsinden %15,00 sabit faiz oranı ile 12 ay ödemesiz, 48 ay vade imkanı sunan destek kredisi veriyor. Koopbank’tan yapılan açıklamada kredi başvuru süresinin 26 Nisan 2021 olduğu kaydedildi.

AMAÇ KÜÇÜK ESNAF VE ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK SAĞLAMAK

Koopbank’tan yapılan açıklamada, içinde bulunduğumuz Covid-19 salgın döneminde küçük İşletmeler, turizm taşımacıları, çiftçi ve hayvancılara düşük faizli kredi seçenekleri ile rahat bir nefes aldırmanın amaçlandığı belirtildi.

DÜŞÜK FAİZLİ, MASRAFSIZ 12 AY GERİ ÖDEMESİZ

Küçük işletmeler, turizm taşımacıları, çiftçi ve hayvancılarımız yıllık %15.00 sabit faiz oranı ile krediden yararlanabilir. Talep edilmesi durumunda ödemesiz 12 aylık bir süre imkânı da sağlanıyor. Kredi dosya masrafı ve pul vergisinden de muaftır.

KREDİ VADESİ VE SON BAŞVURU TARİHİ

Kredilerin son başvuru tarihi 26 Nisan 2021 olduğu kaydedildi. Kredi vadesinin 48 ay olduğu ve 12 ay geri ödemesiz seçeneği bulunduğu da belirtildi.

Kredi Tutarı Taksit Tutarı 50,000 TL 1,960 TL 80,000 TL 3,135 TL 100,000 TL 3,915 TL 120,000 TL 4,700 TL

KREDİDEN NASIL YARARLANILACAK?

Yapılan açıklamada, krediden KKTC’de kayıtlı vergi yükümlüsü gerçek veya tüzel kişi tüm küçük işletmelerin yükümlü kayıt belgeleri, turizm taşımacılarının ise “Turistik Amaçlı” ibareli taşımacılık belgeleri ile krediye başvurabilecekleri belirtildi. Çiftçi ve hayvancılar için herhangi bir belge aranmamaktadır.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN

Krediden yararlanmak isteyenlerin aşağıda belirtilen Whatsapp ve telefon numaralarından bilgi alabilecekleri belirtildi. Lefkoşa: 0539 101 8309 – Mağusa: 0548 851 1322 – Girne: 0548 885 7690 – İskele: 0548 840 1246 – Güzelyurt: 0533 874 3740. Krediye tüm Koopbank şubelerinden başvurulabilecektir.