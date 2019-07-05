Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 96. Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyor. Bu yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi gününe denk gelen 6 Temmuz tarihinde, Uluslararası Kooperatifler Günü “İnsan Onuruna Yakışır İş için Kooperatifler (COOPS 4 DECENT WORK)” teması ile kutlanacak. Gün, 25 yıldan bu yana Birleşmiş Milletler örgütleri ile birlikte kutlanıyor.

Kıbrıs’ta bir asırdan uzun süredir devam eden kooperatifçilik, günümüzde tarım ve hayvancılıktan esnaf birliklerine ve finansal alana kadar çok geniş bir yelpazede binlerce kişiye hizmet veriyor.

ÜLKEMİZDE 130, DÜNYADA 800 BİNİ AŞKIN KOOPERATİF

Birleşmiş Milletlerin tahminine göre tüm dünyada 800 bini aşkın kooperatif, 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ile ekonomide ciddi bir itici güç konumunda bulunuyor. Kooperatifler dünya genelinde 250 milyondan fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Son tahminlere göre, dünya genelindeki kooperatifler, toplam çalışma nüfusunun yaklaşık % 10’u olan 279 milyondan fazla insanı ya doğrudan istihdam etmekte ya da onların ana gelir kaynağı konumundadır. Günümüzde Kuzey Kıbrıs’ta ise 130 civarında kooperatif finans, tarım, hayvancılık, el sanatları gibi alanlarda aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

“KOOPBANK’IN CİDDİ BİR MİSYONU VAR”

Uluslararası Kooperatifler Günü nedeni ile açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank’ın 60. kuruluş yılında bu özel günü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Ataman, gerek ülkemiz, gerekse dünyanın geri kalanı için kooperatifçiliğin önemine dikkat çekerken Koopbank’ın ülkemizdeki aktif kooperatiflerin bir üst birimi olarak faaliyet gösterdiğini, kooperatifçiliğin gelişmesi ve kooperatif bilincinin yerleşmesinde Koopbank’ın ciddi bir misyonunun olduğunu vurguladı.

Ataman açıklamasında kooperatifçilik hakkında ise şunları kaydetti;

“Bugün Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren her kooperatif bankamızın bir üyesi, daha doğrusu sahibidir. Kooperatifler en yalın haliyle birlikte çözüm üretilen birer merkezdir ve bu şekilleriyle kaynakların ekonomiye kazandırılmasını sağlarlar, bulundukları bölgelerin ekonomisinin kurtarıcılarıdır.”

“KOOPERATİFLERE ZARAR VERİLİYOR”

Tüm dünyada kooperatifçiliğin yükselen bir değer olduğunu, ülkemizde de bir devlet politikası olarak kooperatifçiliğin destekleneceği yönündeki planların sık sık açıklandığını belirten Ataman, atılacak adımların özellikle mevcut sistemin dinamiklerini beslemesi gerekliliğine dikkat çekti. Ülkemizdeki çiftçi ve hayvancıların finansmana hızlı ve basit bir şekilde erişiminde köy kooperatiflerinin öneminin çok büyük olduğunu, ancak son yıllarda kooperatifçilik adına talihsiz bazı gelişmelerin yaşanmakta olduğunu ve zahire ürün ödemelerinin kooperatif sistemi dışında yapılması uygulamasının köy kooperatiflerine telafisi olanaksız zararlar verdiğini kaydetti. Ataman, bu bağlamda toplumun bir parçası olan kooperatiflerin sürdürülebilirliği için onları bu tür darbelerden sakınmak gerektiğini belirtti.

“60 YIL İÇERİSİNDE BANKACILIK FAALİYETLERİNİN ÖTESİNE GEÇTİK”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman tam 60 yıldır Koopbank’ın Kıbrıslı Türkler için bankacılık faaliyetlerinin çok ötesine geçerek, toplumun kalkınmasında ciddi bir misyon üstlendiğini ifade etti. Ataman 60 yıldır hayvancının yeme ulaşmasından sütünü satmasına, çiftçinin tohumluk materyal ve gübreye kolay ve ucuz şekilde sahip olmasından tarım aletleri teminine, ülkemiz insanının sigortacılık hizmetleri almasından sağlıklı ve ucuz süt ve süt ürünlerine kavuşmasına kadar “Koop” markasının güven, kalite ve özveri ile birlikte anıldığını belirtti.

“KOOPERATİFLERE TEKNOLOJİ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR”

Ataman Koopbank olarak son dört yılda, ülkemizdeki kooperatiflere teknolojik ve yeni ürün desteği konusunda çok önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti ve “özellikle, banka ve kredi kartı kullanımı ve kooperatiflere ait ATM’lerin kurulması için onlarla büyük bir işbirliği yaptık. Hayal gibi gözüken kooperatiflerin bankamız ile online bağlı olmasını gerçekleştirdik. Şimdiki hedefimiz ise, kooperatiflerle şubelerimizi doğrudan birbirimize açmaktır” yorumunda bulundu.

“60. YILDA KOOPERATİF GÜNÜ ETKİNLİĞİ”

Ataman kooperatiflerin insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluşlar olduğuna da vurgu yaptı. Koopbank’ın kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının ve özellikle çiftçi ile hayvancının en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Ataman, bankanın iştirakleriyle birlikte, toplumun her kesiminin hep yanında olduğuna dikkat çekti.

Koopbank’ın 60. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 9 Eylül’de “Kooperatif Günü” adını verecekleri bir etkinlik düzenleyeceklerini de belirten Ataman, yurtdışından ve yurtiçinden finans ve kooperatifçilik alanında isim yapmış konuşmacıların bilgi ve deneyimlerini etkinlik çerçevesinde paylaşacaklarını ifade etti.

Ataman açıklamasında 96. Uluslararası Kooperatifler Gününü ülkede de kutlamaktan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.