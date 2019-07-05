Boris Johnson, BBC’nin ‘İngiltere Dışişleri Bakanıyken hassas istihbarat bilgilerine erişimi engellenmek istendi’ haberinin doğru olmadığını söyledi

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin genel başkan adayı Boris Johnson, BBC’nin bugün yayımladığı kendisiyle ilgili özel haberin doğru olmadığını söyledi.

BBC Güvenlik Muhabiri Gordon Corera’ya göre İngiltere Başbakanı Theresa May, dışişleri bakanı olduğu dönemde Boris Johnson’ın hassas bazı istihbarat bilgilerine erişimini engellemek istedi.

Seçilmesi halinde İngiltere’nin yeni başbakanı olacak Johnson ise haber için “Doğru değil” dedi.

Eski dışişleri bakanına yakın kaynaklar da Johnson’ın bu görevdeyken, görmek istediği tüm belgelere erişimi olduğunu söyledi.

Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüleri ise istihbarat ile ilgili konularda yorum yapmayacaklarını söyledi.

Boris Johnson, dışişleri bakanı olarak İngiliz dış istihbarat servisi MI6’e ilk ziyaretini 20 Ekim 2016’da gerçekleştirmiş, MI6’in başında bulunan Alex Younger ile kamuoyuna yaptıkları açıklamada bilgi alışverişinde bulunduklarını söylemişti.

Ancak BBC Güvenlik Muhabiri Gordon Corera’ya adlarının açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynaklar, arka planda MI6 ve Johnson arasında istihbarat paylaşımı konusunda çekişme yaşandığını söyledi.

Aynı kaynaklara göre, Johnson’ın hassas operasyonlara izin veren bir konumda olması istihbarat servislerinde kaygı yarattı.

Bir kaynak, Johnson’ın hakkındaki karardan haberdar olduğunu ve bundan hiç de memnun olmadığını iddia etti.

İngiltere’de başbakan istihbarat ve güvenlik ile ilişkili konulardan sorumlu.

Günlük işleyişte ise MI6 ve Hükümet İletişim Merkezi’nin (GCHQ) sorumluluğu dışişleri bakanında.

İstihbarat bilgilerinin kime gösterileceğine Başbakanlık ve güvenlik yetkilileri karar veriyor.

Dışişleri bakanlığının kimi üst düzey bürokratlarına ise bu istihbarat verilmeyebiliyor.

Yeni başbakan Johnson ya da Hunt olacak

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’de genel başkan adaylarının sayısı ikiye inmişti.

Partinin meclis grubunda yapılan oylamaları sonrası yeni lideri ve İngiltere’nin yeni başbakanını Muhafazakar Parti’nin üyeleri seçecek.

Yeni lider ve başbakan ya Boris Johnson ya da İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt olacak.

Jeremy Hunt, BBC’nin haberiyle ilgili yorum yapmadı.

Temmuz 2018’de mevcut görevine atanan Hunt’ın istihbarat bilgilerinin tümüne erişimi olup olmadığı bilinmiyor.