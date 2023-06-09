Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), toplu iş sözleşmesinin sonuçlandırılmaması nedeniyle Kooperatif Merkez Bankası’nın tüm şube ve bölümlerinde pazartesi günü yapacağını duyurduğu bir günlük uyarı grevini varılan uzlaşma üzerine kaldırdığını açıkladı.

Koop-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında Koop-Bank Yönetim Kurulu ile Koop-Sen yetkilileri arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.


Sendika anlaşma sağlanması üzerine, 12 Haziran Pazartesi günü yapacağı bir günlük uyarı grevini kaldırdığını duyurdu.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:KOOP-SENuyarı grevi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar