Kontrol maksatlı durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

Güzelyurt-Mevlevi kavşağında, polis ekibi tarafından kontrol maksatlı durdurulan araçta sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu, araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “Dün saat 23.30 sıralarında, Güzelyurt-Mevlevi kavşağında, bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen kontrol sırasında; M.Y.(E-37) yönetiminde bulunan araç kontrol maksatlı durdurulduğu sırada, bahse konu şahsın şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.