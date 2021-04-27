Konfor ve Yüksek Performans Bir Arada: Peugeot 3008

SUV kategorisi araçları sunduğu konfor ve yüksek performans ile araç satın almak isteyenlerin ilk tercih arasında bulunur. Binek otomobil ve arazi aracı özellikleri ile dikkat çeken SUV modelleri sportif tarzı ile şehir içi kullanımda sürücüleri memnun eder. Fransız devi otomobil markalarından biri olan Peugeot, SUV kategorisi araçları ile ön plana çıkar. Markanın iddialı tasarımlarından biri olan 3008 modeli, yüksek yapısı ve modern tasarımı ile göze hitap ediyor. Dizel ve benzinli motor seçeneğine sunan model, yenilikçi teknolojisi ile modern bir sürüş deneyimi yaşatır. Şehir içi ve arazi tipi sürüş modları ile sürücüleri memnun eden araç, her zaman popülerliğini koruyan modeller arasında yer alır. Peugeot 3008 , üretildiği 2008 yılından beri dikkat çeken kompakt tasarımları SUV araçlar arasında yer alır.

Peugeot 3008 Tasarım ve Donanım ile Tatmin Edici

Üretildiği yıldan beri dikkat çeken 3008 modeli, tasarım açısından 1. ve 2. nesil olarak ayrılır. İlk üretilen kasa tasarımı 2013 yılında makyajlandırılarak modern bir stil kazandırılır. Sportif ve modern bir görünüme sahip araç, 2016 yılında yeni kasa tasarımı ile kullanıcıların beğenise sunuldu. Stil sahibi ve iddialı bir tasarıma aracın donanım özellikleri, güncel teknolojik yeniliklerle zenginleştirildi. Model yıllarına göre araçlarda kullanılan motor teknolojisi, şanzıman tasarımı ve elektronik aksamlar farklılık gösterir. Model yılı düşük araçlarda paket özelliklerine göre elektronik el freni ve EAT otomatik şanzıman seçenekleri bulunur. Deri koltuk, koltuk ısıtma, multimedya ekranı ve elektrikli ayna gibi özellikler modellerin paketlerine göre farklılık gösterir. Arazi ve asfalt yolda yüksek performanslı sürüş deneyimi yaşatan Peugeot 3008, benzinli 1.2 ve 1.6 motor seçeneği sunar. Modelin dizel varyasyonunda ise 1.5 ve 1.6 güce sahip motorlar kullanılır. Dört çeker tasarımı ile yüksek performans sunan model şehir içi ve arazi sürüşlerinde sürücüleri tatmin edici deneyimler sağlar.

Peugeot 3008 2. El Fiyatları Nasıl?