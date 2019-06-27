KıbrısManşet

Komite iki dilekçeyi görüşüp karara bağladı

27 Haziran 2019

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığında bu sabah yaptığı toplantıda, gündemindeki dört Ombudsman raporunu görüşüp üçünü onayladı. Komite ayrıca iki dilekçeyi görüşüp karara bağladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite gündemindeki diğer dilekçeleri ise ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak Ombudsman Emine Dizdarlı’nın yanısıra, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Asal Şube Müdürlüğü ve Eski Eserler Dairesi’nden yetkililer de katılarak görüş ve önerilerini sundu.

Resmiye Canaltay başkanlığındaki toplantıda CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe ile Komite Üyeleri HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay yer aldı.

Etiketler


İlgili Makaleler

İmamoğlu

İmamoğlu ikinci kez mazbatayı aldı

27 Haziran 2019

Başbakan Tatar: Hedef ekonomiyi geliştirmek

27 Haziran 2019

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi ‘Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasa Tasarısını’ onayladı

27 Haziran 2019

KIB-TEK’te devir teslim gerçekleşti

27 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı