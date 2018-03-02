Komite 12 saatlik mesai yaptı, 7 bütçe onayladı

2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı yoğunlaştırılmış programla 4 günde tamamlama kararı alan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, maratonun bugünkü ikinci gününde yaklaşık 12 saat mesai yaparak 7 bütçeyi onayladı.

Komite bugünkü çalışmalarını, 20 milyon 950 bin TL’lik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesini oybirliğiyle onaylayarak gece yarısı 01.00’de tamamladı. Bugünkü programda yer alan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini yarına erteleyen Komite, çalışmalarını hafta sonu hariç pazartesi tamamlayacak.

Sivil Savunma bütçesiyle ilgili konuşan UBP milletvekili Hasan Taçoy, kuruma güven duyulduğunu, kurumla çok sayıda çalışma yaptıklarını belirtti.

Taçoy, acil kurtarma ekiplerinin çalışmaları ve diğer ekiplerin çalışmalarını takdir ettiklerini ifade etti.

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu da tüm ekibe teşekkür etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Koordinatörü Ali Gürtekin de güzel sözlere teşekkür ederek, yapılan çalışmaları anlattı.

Gürtekin, fazla mesai ve risk ödenekleri konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını, gelişen teknolojiye uyumun önemli olduğunu belirtti.

UBP milletvekili Ersin Tatar, başkanlığın imkanların geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.