Kolombiya’da yeni Savunma Bakanı belli oldu

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, “Savunma Bakanımız, adli soruşturmalardan sorumlu Yüksek Mahkeme üyesi ve eski yardımcısıdır. Yolsuzlukla ve cezasızlıkla mücadele komisyonundan sorumlu eski BM Komiseri Dr. Ivan Velasquez Gomez bu göreve atandı.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasına kısa süre kala kabinesini neredeyse tamamlayan Petro, 3 yerli temsilciye de kabinesinde yer verdi.

Kolombiya’da 19 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 oyla ülkenin 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.