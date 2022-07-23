GAÜ Öğr. Gör. Yörük’ten ‘Boşanma sürecinde ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler’

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Baht Berrak Yörük, boşanma sürecinde ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler konulu bir açıklamada bulundu.

Yörük açıklamasında şöyle belirtti;

Boşanma ve Çocuk

Boşanma resmiyete dökülür ve asıl süreç başlar. Çocuk bir ebeveyniyle ya da her ikisiyle de çok daha az zaman geçirmeye başlar. Genel de ebeveynlerden biri evden ayrılır ve bu sürecin başlamasıyla çocuk gelecek kaygısı yaşamaya başlar. Boşanma sürecinde çocuğu strese iten birçok neden vardır. Çocuğun yaşı, kültürel koşullar ve ebeveynlerin sosyo-ekonomik durumu başlıca nedenlerdendir.

Boşanma Sürecinde Ebeveynler Nelere Dikkat Etmelidir?

Boşanma kararı mutlaka ebeveynleri tarafından çocuğa yaş düzeyine indirgenerek açıklanmalıdır.

Açıklama içeriği çocuğun yaşamında nelerin değişeceği nelerin aynı kalacağı bilgiler içermelidir.

Çocuğun bu süreç içerisinde kaygılarının ve korkularının oluşabileceği unutulmamalıdır.

Boşanmanın gerçekleşmesiyle şehir, ev ve çocuk okula gidiyorsa okul değiştirilmemelidir.

Herhangi birinde değişiklik yapılacaksa bile çocuğun boşanma sürecine adaptasyonu sağlandıktan sonra değişiklik yapılmalıdır.

Ebeveynler arasında anlaşma sağlanması halinde evden ayrılacak ebeveynin evden kademeli olarak ayrılabilirse çocuğun sürece olan uyumu daha kolay olacaktır.

Bunların yanı sıra ebeveynleri birinden birinin yeni bir evlilik girişimi de çocuğu olumsuz yönde etkileyecektir. Mahkemenin verdiği karara bakarak verimli ebeveynlik yapılamaz. Anne ve baba sorumlulukları olabildiğince eşit olarak paylaşmaya çalışmaya özen göstermelidir. Boşanmış ebeveynlerin çocuklarının diğer çocuklara göre psikolojik sorunlar yaşama riskinin daha fazla olması yadsınamaz bir gerçektir.

Boşanma Sürecinde Çocukta Ne Gibi Değişimler Gözlemlenir?

Okul öncesi yaşlardaki çocukta regresyon, emosyonel gereksinimlere ihtiyacın artması, bağımlılığın artması, artmış agresyon ve buna bağlı olarak üzüntü ve kızgınlığı gözlemlerken ergenlik dönemindeki çocukta ise öfke patlamaları, okul başarısında düşme, okul içi davranışlarında olumsuz yönde değişim, akran iletişiminde bozulmalar, okuldan kaçma veya okula gitmeme davranışları görülebilir.

Boşanma Sürecinde ve Sonrasında Ebeveynler Nasıl Bir Destek Yolu İzlemelidirler?

Süreçle ilgili mutlaka çocuğunuz okula gidiyorsa okuldaki uzmanlara bilgi vermeniz ve bir çocuk ergen psikoloğundan da süreçle ilgili destek almanız faydalı olacaktır. Çünkü çocuğunuz ayrılma konusunda kendini suçlayabilir bu suçluluk duygusuyla baş edemeyebilir.

Ebeveynler Sadece Çocuk İçin mi Destek Almamalılar?

Süreci yönetme konusunda alanında profesyonel bir uzman desteği alınmasını ebeveynler için de öneririm. Çünkü süreçte çocuğu korumanın dışında yani anne baba olma statüsünü korumanın yanında eş olma statüsünden ayrılış paralel olarak seyretmektedir. Unutulmamalıdır ki, boşanma sürecinde ve boşanmanın gerçekleşmesinin ardından çocuğunuzun sizin için değerli bir varlık olduğunu hissettirmeniz önem arz etmektedir