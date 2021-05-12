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Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 42’ye yükseldi

12 Mayıs 2021
Kolombiya'da protesto





Kolombiya’da, 28 Nisan’dan bu yana devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 1’i polis 42 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya Ombudsman Ofisi, 548 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bu sayı, “Ulusal Grev” protestoları esnasında en çok kayıp vakası olarak kaydedildi.





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12 Mayıs 2021


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