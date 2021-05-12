Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 42’ye yükseldi

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana devam eden h\u00fck\u00fcmet kar\u015f\u0131t\u0131 protesto g\u00f6sterilerinde 1'i polis 42 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Kolombiya Ombudsman Ofisi, 548 ki\u015finin kay\u0131p oldu\u011funu bildirdi. Bu say\u0131, "Ulusal Grev" protestolar\u0131 esnas\u0131nda en \u00e7ok kay\u0131p vakas\u0131 olarak kaydedildi.\r\n\r\n\r\nKolombiya Ombudsman Ofisinin, \u00fclkede 14 g\u00fcn\u00fc tamamlanan g\u00f6sterilerle ilgili son g\u00fcncellemesine g\u00f6re, 15 ki\u015finin daha protestolarla ba\u011flant\u0131l\u0131 ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi do\u011frulanarak, \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 42 olarak teyit edildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKay\u0131p ki\u015filerin say\u0131s\u0131n\u0131 d\u00fcn 548 olarak bildiren Ofis, ba\u015fta ba\u015fkent Bogota olmak \u00fczere Medellin ve Cali gibi kentleri "Ulusal Grev" protestolar\u0131 esnas\u0131nda en \u00e7ok kay\u0131p vakas\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 yerler olarak a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDEVLET BA\u015eKANI DUQUE, CAL\u0130'Y\u0130 Z\u0130YARET ETT\u0130\r\n\u00dclkede g\u00f6sterilerin merkez \u00fcss\u00fc haline gelen Kolombiya'n\u0131n 3. b\u00fcy\u00fck \u015fehri Cali'de, \u00f6nceki g\u00fcn silahl\u0131 ki\u015filerin yerli konvoyuna sald\u0131rmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Devlet Ba\u015fkan\u0131 Ivan Duque, yerel yetkililerle toplant\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\r\nG\u00f6r\u00fc\u015fmeye Savunma Bakan\u0131 Diego Molano, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Daniel Palacios, E\u011fitim Bakan\u0131 Maria Victoria Angulo, Kolombiya Aile Refah\u0131 Enstit\u00fcs\u00fc (ICBF) y\u00f6neticisi Lina Arbelaez ve g\u00fcvenlik birimleri kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\nDuque, yakla\u015f\u0131k 4 saat s\u00fcren toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, y\u0131l\u0131n ikinci d\u00f6neminde \u00fccretsiz devlet \u00fcniversitesi, alt tabakalara teknik ve teknolojik e\u011fitim deste\u011finin sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in b\u00fct\u00e7eden katk\u0131lar yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n\r\nCali'de uzun s\u00fcren yol kapatma ve \u015fiddet eylemlerinin, kent ekonomisine ciddi zararlara neden oldu\u011funu vurgulayan Duque, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin \u015fehirde kamu d\u00fczeninin bozulmamas\u0131 i\u00e7in gerekli \u00f6nlemleri alaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n\r\nKolombiya medyas\u0131nda \u00e7\u0131kan habere g\u00f6re, kentte protestolar\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131ndan bu yana 17 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 185'i polis, 430 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nCali'de, 10 May\u0131s'ta g\u00f6stericilere destek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kan ve Jamundi yolunda otob\u00fcslerle ilerleyen yerli gruplar, silahl\u0131 sivil ki\u015filerce sald\u0131r\u0131ya u\u011fram\u0131\u015f, sald\u0131r\u0131da 9 yerli yaralanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\nDevlet Ba\u015fkan\u0131 Duque'nin, 2 May\u0131s'ta, g\u00f6steriler nedeniyle \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131lar\u0131n artmas\u0131 \u00fczerine vergi reformu yasa tasar\u0131s\u0131n\u0131 geri \u00e7ektiklerini ilan etmesine ra\u011fmen sokaklardaki eylemler artarak devam ediyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n