Kolombiya'da 5,5 ton kokain ele geçirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Kolombiya’da 5,5 ton kokain ele geçirildi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Kolombiya'da 5,5 ton kokain ele geçirildi

Karayip Denizinde Kolombiya, Panama ve ABD güvenlik güçlerinin ortak operasyonunda, 5,5 ton kokain ele geçirildi.

Kolombiya Donanması, Hava Kuvvetleri, Panama Hava Kuvvetleri ve ABD’nin desteğiyle Morrosquillo Körfezine 120 mil mesafede uyuşturucu kaçakçılarına operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5,5 ton kokaine el konulduğu, dördü Kolombiyalı biri Panamalı 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.


Güvenlik güçlerini fark eden uyuşturucu üyeleri bir miktar kokaini denize döktü.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 184 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından güvenlik güçlerini tebrik ederek, “Uyuşturucu kaçakçılarına tarihi darbelerden biri vuruldu. Kolombiya Donanması 5,5 ton kokain ile 18 milyon dolar nakit para ele geçirdi.” ifadesini kullandı.

Uyuşturucunun önce Panama’ya oradan da ABD’ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

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Tags:Kolombiyauyuşturucu
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