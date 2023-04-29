Batmazoğlu: Bizler için önemli bir başarı

Veteran futbol takımlarınızdan Batmazoğlu Masterleri 2023 yılında yine büyük bir organizasyonda adından söz ettirdi.

Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında hemen her yıl büyük bir organizasyon yaparak veteran futbolcuları buluşturan Batmazoğlu masterleri, Antalya Belek’te düzenlenen Business Cup Masterlar Futbol Turnuvasına katıldı.

Alsancak Masterler, Batmazoğlu Futbol Masterleri Lefkoşa, Boğaziçi Masterler, Çatalca Belediyespor Masterler, Fenerbahçe Master FK, Galata City Masterler, GOP Burak Asansör Masterler, Paşabahçe FK Masterler, ZBC Büyükçekmece Masterler olmak üzere toplam 9 takımın mücadele ettiği turnuva bu yıl da büyük ilgi gördü.

“Master Euro Lig” tarafından organize edilen “Business Cup Masterler Futbol Turnuvası”nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de bir dönem adından söz ettirmiş futbolcular forma giydi.

BATMAZOĞLU 3.BİTİRDİ

Antalya Belek Bellis Delux Resort Otel’de yapılan turnuvaya ülkemizden bu yıl ilk kez davet alan ve giden takım olan Batmazoğlu Masterleri grupta 3.olarak güçlü rakiplerini geride bırakmayı başardı. .

Batmazoğlu Futbol Masterlar Takımı adına açıklama yapan Kemal Batmazoğlu, ‘Bu kadar önemli bir organizasyonda yer almak bizler için gurur verici oldu. Çok güzel dostluklar kurduk ve birçok ünlü veteran futbolcu ile karşılaşma yaptık. Centilmence geçen mücadeleler sonucunda 9 takım arasında 3üncü olduk. Bu kadar güzel bir organizasyonda, birçok ünlü futbolcunun oynadığı takımlar arasında 3.olmak bizler için çok önemli başarı oldu. Tüm takım arkadaşlarım adına organizasyona teşekkür eder, katılan takımları bir kez daha tebrik ederim.” ifadelerini kullandı.