Kolan Hastanesi’nden futbola destek

Ülkemize sağlık alanında önemli hizmetler sunan Kolan British Hospital, Futbol Kulüpler Birliği ile sağlık alanında protokol imzaladı.

İmzalanan ptorokole göre sporcuların sağlık raporlarının düzenlenmesi, KKTC Süper Lig müsabakalarında futbolculara gerekecek acil müdahale, medikal ve cerrahi müdahaleler yer alıyor.

Ayrıca Kolan hastanesi ve Kulüpler Birliği arasında yapılan bu protokolle 2023 -2024 sezonunda Futbol camiası sporcu ve ailelerinin sağlık alanında desteklenmesi sağlandı.

Gönyeli’de yer alan Kolan British Hospital’deki imza törenine Kolan British Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Kolan, Başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı, İşletme Müdürü Ali Denli ve Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve Genel Sekreteri Op. Dr. Bülent Dizdarlı yer aldı.

Kolan: 2013’ten beridir sporcunun yanındayız

Törende ilk sözü alan Kolan British Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Kolan, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını ifade etti. Kolan, sağlık konusunda 2013’ten beri futbolcuların yanlarında olduklarını ve her zaman sağlık konusunda tüm ekibiyle destek olacaklarını belirtti.

Kolan, “Biz, Kolan Group Hospital olarak bu ülkeye sağlık konusunda yatırım yaptıysak ada insanına da sosyal sorumluluk bilinciyle desteğimizi her zaman

sağlamayı sürdüreceğiz. Hastanemiz özel sağlık sektöründe 10 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Uzman hekim ve deneyimli sağlık profesyonelleri ile başkentin ve KKTC’nin sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Tam donanımlı hastanemiz, alanında uzman hekimlerimiz, ileri tıp uygulamalarımız ile hizmet veriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Kolan Hastanesi, hizmetlerini teknolojik imkanlarla bir araya getirerek hayat kalitenizi arttırıyoruz. Alanında uzman, nitelikli ve deneyimli sağlık personellerimiz ile uluslararası standartlarda hizmetler sunuyoruz. Bu anlayışla, spora ve sporcuya da ayni hizmeti vermeyi sürdüreceğiz. Tıp alanındaki tüm teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek sizlere en iyisini sunmak için durmadan çalışıyoruz” dedi.

Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ise, sağlık sektöründe yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin öncü sağlık grubu olan Kolan Group Hospital’e teşekkür etti.