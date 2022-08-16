Kolan Brtish’te başarılı kalp ameliyatları katlanarak artıyor

Covid-19 geçiren bir hastada, Covid-19 sonrası nadir görülen komplikasyonlardan biri olan kalp kapakçığı yırtılması gözlendi. Kalp kapakçığı yırtıldığı için kalbin fonksiyonlarını yerine getirememesi dolayısıyla kalp yetmezliği gelişen ve hayati riski yüksek olan hasta H.K., KOLAN BRITISH HOSPITAL Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN’a başvurdu. Hızlı teşhis ve tedavi ile hastaya müdahale eden Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN tarafından başarılı bir operasyonla yırtılan kalp kapakçığını çıkarılarak yerine mekanik yapay kalp kapakçığı takıldı ve hasta tekrar eski sağlığına kavuştu.

Bununla beraber; Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN ve ekibi tarafından minimal invaziv (küçük kesi) yöntemi ile yaptıkları başarılı ameliyatlara imza atmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN, minimal invaziv (küçük kesi) yöntemi ile yapılan kalp ameliyatlarının avantajlarına değindi. Büyük kesilerle yapılan ameliyatların yerini daha küçük kesilerle yapılan ameliyatların aldığını belirtti ve ekibiyle beraber ondan fazla başarılı kalp ameliyatına imza attı.

Göğüs kemiğinin kesilmesine ihtiyaç duyulmadan uygulanan minimal invaziv (küçük kesi) kalp ameliyatlarının hastalar için oldukça avantajlı olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN, klasik büyük kesi ile yapılan ameliyatlarla kıyaslandığında göğüs kemiğinin üzerinden ve ya alt bölgesinden koltuk ve ya meme altından açılan küçük kesiler kozmetik avantaj sağlamaktadır, aynı zamanda büyük kesilerde oluşabilecek skar dokusu riski azalmış olmaktadır diye ekledi.

ENFEKSİYON RİSKİ DÜŞÜK

Kozmetik avantajlarının yanısıra iyileşme sürecinin de oldukça hızlı ve konforlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN ameliyat sonrası hasta yardım almadan rahatça tek başına yataktan kalkabilir kendisi yatabilir ve rahatça öksürebilir dedi. Hasta bu uygulamadan kısa süre sonra ayağa kalkabilmekte ve daha az ağrı yaşamaktadır. Ayrıca küçük kesi ile yapılan kalp ameliyatı sonrasında yoğun bakım ve hastanede kalması daha kısa sürmektedir, dolayısıyla hastalar günlük hayata daha kolay ve hızlı dönebilmektedir.