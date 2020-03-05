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KKTC’ye seyahat edecek üçüncü ülke vatandaşlarına giriş yasağı

5 Mart 2020

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak görülen Koronavirüs’e karşı ülkede alınan önlemlerin salgının yayılmasına bağlı olarak güncellendiği kaydedildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, alınan önlemler kapsamında salgının yoğun olarak görüldüğü riskli ülkeler arasında olan Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya’dan KKTC’ye seyahat edecek olan üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye kara, deniz ve hava sınır kapılarından girişinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedildi.

Bahse konu ülkelerden KKTC’ye geri dönecek olan vatandaşların bu kısıtlamanın dışında olduğu belirtilen açıklamada, son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunmuş KKTC vatandaşlarının kara kapıları, hava ve deniz limanlarında Sağlık Bakanlığı personeli gözetiminde bilgi formu dolduracağı ve gerekirse karantinaya alınmalarının söz konusu olacağı ifade edildi.

Bahse konu ülkelerden KKTC’ye Türkiye üzerinden dönecek olan vatandaşlarınsa aynı şekilde yolcu bilgi formu doldurarak sağlık kontrolünden geçmelerinin ardından, riskli bulunanların Türkiye’de 14 gün karantinaya alınabileceği belirtildi.

Açıklamada, bahse konu virüs salgını tehdidi nedeniyle vatandaşların söz konusu ülkelere ziyaret gerçekleştirmemeleri de tavsiye edildi.

Daha fazla bilgiye aşağıdaki acil durum hatlarından ulaşılabileceği de belirtildi:

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı

+90 533 851 4006

KKTC Sağlık Bakanlığı

+90 533 850 1188 , +90 548 850 1188




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