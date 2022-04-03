KKTC’nin, ilk Başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 33’üncü yıldönümünde anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 33’üncü yıldönümünde anıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin mimarları arasında olan Çağatay’ın , arzusunun, Kıbrıs Türk halkının varlığının sonsuza kadar devam etmesi olduğuna işaret ederek, bunun için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 33’üncü yıldönümünde anıldı.

Törende konuşan Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanlarından Hakkı Atun, Mustafa Çağatay’ın, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yanında, KKTC devletini kuran mimarların öncülerinden biri olduğunu hatırlattı

Çağatay’ın, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a, “Çıkış yolu yoktur artık cumhuriyeti kurmak zamanı gelmiştir “diyenlerden biri olduğunu anımsatan Atun, Çağatay’ın Kıbrıs Türk Federe Devleti ve KKTC’nin aşamalarında hizmeti geçen büyük bir devlet adamı olduğunun altını çizdi..

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Çağatay’ın, KKTC’nin ilk başbakanı ve kuruluşunun mimarlarından olarak, sabırlı, titiz, dürüst kişiliği, devlet adamlığı ve ülkesine verdiği hizmetlerle ülkede büyük iz bıraktığını vurgulayarak, rahmetle andı.

KKTC’nin mimarları arasında olan Çağatay’ın , arzusunun, Kıbrıs Türk halkının varlığının sonsuza kadar devam etmesini olduğunu söyleyen n Tatar, bunun için çalışacaklarını kaydetti..

“Türkiye Cumhuriyeti’yle yürütülen büyük siyasetle KKTC’nin ne kadar anlamlı ve bizlerin geleceği için ne kadar değerli olduğunu hep birlikte müşahade ediyoruz”diyen Tatar, KKTC’nin kuruluşuna büyük hizmetleri geçen Çağatay’ı rahmetle andı.