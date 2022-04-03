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KKTC’nin, ilk Başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 33’üncü yıldönümünde anıldı

3 Nisan 2022
mustafa çağatay







Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  ilk Başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 33’üncü yıldönümünde anıldı.




Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin mimarları arasında olan Çağatay’ın , arzusunun, Kıbrıs Türk halkının varlığının sonsuza kadar  devam etmesi olduğuna işaret ederek, bunun için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  ilk Başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 33’üncü yıldönümünde anıldı.

Törende konuşan Cumhuriyet Meclisi  Eski Başkanlarından  Hakkı Atun, Mustafa Çağatay’ın, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yanında, KKTC devletini kuran  mimarların öncülerinden biri olduğunu hatırlattı

Çağatay’ın, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a,  “Çıkış yolu yoktur artık cumhuriyeti kurmak zamanı gelmiştir “diyenlerden biri olduğunu anımsatan Atun, Çağatay’ın Kıbrıs Türk Federe Devleti ve  KKTC’nin aşamalarında  hizmeti geçen büyük bir devlet adamı olduğunun altını çizdi..

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Çağatay’ın, KKTC’nin ilk başbakanı ve  kuruluşunun mimarlarından olarak, sabırlı, titiz, dürüst kişiliği, devlet adamlığı ve ülkesine verdiği hizmetlerle ülkede büyük iz bıraktığını vurgulayarak, rahmetle andı.

KKTC’nin mimarları arasında olan Çağatay’ın , arzusunun, Kıbrıs Türk halkının varlığının sonsuza kadar  devam etmesini olduğunu söyleyen n Tatar, bunun için çalışacaklarını kaydetti..

“Türkiye Cumhuriyeti’yle  yürütülen büyük siyasetle KKTC’nin  ne kadar anlamlı ve  bizlerin  geleceği için ne kadar değerli olduğunu hep birlikte  müşahade ediyoruz”diyen Tatar, KKTC’nin  kuruluşuna büyük hizmetleri geçen Çağatay’ı  rahmetle andı.



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3 Nisan 2022


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