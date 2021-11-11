KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı programı, pazar günü saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

İlk tören, pazar günü saat 15.00’te Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarında yapılacak. Ardından saat 15.30’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarında tören düzenlenecek. Her iki törende de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıta çelenk sunacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Törenler, Cumhurbaşkanı’nın Anıt Özel Defteri’ni imzalanmasıyla tamamlanacak.

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl yapılacak tören ve etkinliklerde de, KKTC Bakanlar Kurulu’nun E.T(K-I)857- 2020 sayılı kararıyla “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Pazartesi günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığında, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

LEFKOŞA ATATÜRK ANITI VE DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI’NDAKİ TÖREN

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören, pazartesi günü, saat 09.30’da, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak.

Lefkoşa Anıtı’ndaki törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Temsilcisi ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu anıta çelenk sunacaklar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tamamlanacak.

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek resmi geçit töreninde ise, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Lefke ve Erenköy’den gelen bayrakların Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edilmesinin ardından tören, halk dansları gösterisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği Konseri ve resmi geçit ile sona erecek.

LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI’NDAKİ TÖREN

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki mahalli tören ise saat 08.00’da başlayacak. Törende, anıta çelenklerin sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören, konuşmaların ardından sona erecek.

ETKİNLİK PROGRAMI

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

CUMHURİYET KORTEJİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Korteji, yarın saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünden başlayarak, Cumhuriyet Meclisi önünde tamamlanacak.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHTERAN BİRLİĞİ KONSERLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, pazar günü saat 15.30’da Girne Atatürk Meydanında, pazartesi günü saat 15.30’da ise Kapalı Maraş Belediye Çay Bahçesinde konserler verecek.

SOLO TÜRK GÖSTERİSİ

Türk Hava Silahlı Kuvvetlerine bağlı gösteri ekibi Solo Türk, 15 Kasım Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla, pazartesi günü 15.30’da Girne Atatürk Anıtı’nın üzerinde gösteri yapacak.

SPOR FEDERASYONLARINA AİT ETKİNLİKLER

Cumhuriyetin 38’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Atletizm Federasyonu, bugün, 6 branştan oluşan Cumhuriyet Yol Koşusu Yarışmaları düzenledi. Federasyon, pazar günü ise, iki branştan oluşan Cumhuriyet Yol Koşusu Yarışmaları düzenleyecek.

Atıcılık Federasyonu, yarın ve cumartesi günü, saat 09.00-16.00 saatleri arasında UKÜ Arena Spor Kompleksinde Olimpik/Paralimpik Havalı Silahlar KKTC Cumhuriyet Kupası etkinliği yapacak.

Masa Tenisi Federasyonu tarafından cumartesi günü saat 10.00’da Federasyon Salonu’nda Ferdi Gençler Kupası düzenlenirken, Golf Federasyonu tarafından ise pazar günü Korineum Golf Sahası’nda Cumhuriyet Golf Turnuvası yapılacak. Okçuluk Federasyonu ise, pazartesi günü saat 10.00’da Lefkoşa’da Federasyonun Atış Alanında Cumhuriyet Kupası düzenleyecek.

24’ÜNCÜ CUMHURİYET ŞÖLENİ

Gençlik Dairesi, 15 Kasım etkinlikleri kapsamında, başkent Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta 24’üncü Cumhuriyet Şölenlerini düzenleyecek.

Halka açık şölenler, yarın saat 18.00’de Bostancı Fikri Karayel İlkokulunda, cumartesi günü saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu ve pazar günü ise saat 18.00’da Mağusa Venedik Sarayında açık havada düzenlenecek.

Cumartesi günü Lefkoşa’da düzenlenecek şölen kapsamında, saat 14.00’de Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Cumhuriyet Rallisi de çıkış alacak, saat 20.00’de açık havada Grup RAST, konser verecek. Mağusa’da yapılacak şölende ise saat 20.00’de Mağusa Venedik Sarayı açık havada Grup Öldüren Şampanya sahne alacak.

Üç farklı bölgede yapılacak etkinliklerde, Gençlik Dairesi Halk dansları Topluluğu, DanceBase Hiphop ve Urban dans şov, Nev Fitness dans şov, Genç Yetenekler Production, Jimnastik Federasyonu Jimnastik şov ve Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonuna bağlı halk dansları ekiplerinin gösterileri de yer alacak.

İLÇELERDEKİ TÖRENLER

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören saat 13.30’da Zafer Anıtı’nda düzenlenecek. Buradaki törende anıta çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunulacak.

Saat 14.00’te yeni Lemar AVM önündeki yolda resmigeçit töreni yapılacak. Törende konuşmalar ve şiirler de yer alacak.

GİRNE

Girne’de 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, pazartesi günü, Girne Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek. Saat 14.35’de anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören, şiirlerin okunması ve konuşmaların ardından tamamlanacak.

İSKELE

İskele’de, 15 Kasım töreni, saat 09.00’da, Ecevit Meydanında düzenlenecek. Törende, Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Konuşmalar, şiirlerin okunması ve halk dansları gösterisi ardından tören sona erecek.

GÜZELYURT

15 Kasım dolayısıyla Güzelyurt’ta ilk tören saat 10.00’da Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Tören, anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Ardından müze önünde düzenlenecek ikinci törene geçilecek, buradaki etkinlikte şiirler okunacak, konuşmalar ve halk dansları gösterisi yapılacak. 15 Kasım nedeniyle saat 11.30’da Güzelyurt Belediyesi Sergi Salonunda sergi açılışı da yapılacak. Güzelyurt Belediyesi ve BRT iş birliği ile salı günü saat 19.30’da Atatürk Kültür Merkezinde ise konser verilecek.

LEFKE

Lefke’deki tören ise Lefke Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Pazartesi günü saat 14.00’de başlayacak törende, çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören, konuşmalar ve şiirlerin okunması ardından sona erecek.

GEÇİTKALE VE AKDOĞAN

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda Geçitkale ve Akdoğan’da da Atatürk Anıtlarında çelenk sunma törenleri yapılacak. Her iki tören de saat 09.00’da başlayacak.