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KKTC’den Güney’e tarım ilacı ve tütün kaçakcılığı

8 Mart 2019
kaçak

Baf bölgesinde “Evretu” (Dereboyu) köyünde bir evde yapılan aramada KKTC’den getirildiği iddia edilen tarım ilaçları ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Politis gazetesi, bir ihbarı değerlendiren Rum polisi ve gümrük dairesinin Salı günü Baf’ın “Evretu” (Dereboyu) köyünde ikamet etmekte olan 72 ve 66 yaşlarındaki iki şahsın evlerinde yaptığı aramada KKTC’den getirildiğine inanılan çok miktarda tarım ilacı ve tütün ürünleri ele geçirdiğini yazdı.
Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramada, bazıları kullanılmış 50 adet tarım ilacı, 4 kilo tütün ve 18 karton sigara ele geçirildiği, ayrıca şahısların evlerinde tespit edilen 66 bin 200 ile 4 bin 250 Euro tutarında paraya da el konulduğu belirtildi.

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