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KKTC’den Güney Kıbrıs’a hintkeneviri geçirdiği iddia edilen çete tutuklandı

12 Ağustos 2019

KKTC’den Güney Kıbrıs’a hintkeneviri geçirdiği iddia edilen 2 Nijeryalının, Rum Narkotik Polisi tarafından cuma günü Ayia Napa’da tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, iki Nijeryalının tasarrufunda 16 paket içerisinde toplam 31 gram hintkeneviri bulunduğunu ve şahısların,hintkenevirini satmak için değil, kullanmak için tasarruflarında bulundurduklarını söylediğini yazdı.
Gazete, Nijeryalıların mahkemeye çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 5’er günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.
Haberde, Rum Narkotik Polisi’nin Ayia Napa’da Afrikalı uyuşturucu çetesinin izini sürdüğünden de bahsedildi.

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