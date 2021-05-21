KKTC’de vaka sayılarına göre sektörlerin açılma tarihleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları yazılı olarak açıkladı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.

Bar ve Clublar ise dış mekanlarını ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanmak koşuluyla 03.06.2021 tarihinde açılabileceklerdir. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yaptıracaklardır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde 27.05.2021 tarihinden itibaren açık alanlarda, maske ve hijyen kurallarına uyulması koşulu ile halk dansları çalışmalarının yapılması uygun görülmüştür.

Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde sinema salonlarının 03.06.2021 tarihinde açılmalarına karar verilmiştir. Sinema salonlarının azami üçte biri kullanılacak şekilde kişi alınacak ve salonlarda yemek ve içmek yasaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılacaktır.

Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27.05.2021 tarihinden itibaren yapılmalarına karar verilmiştir. Hazırlanacak olan taahhüt formları imzalanacaktır.

Lunapark, festival alanı, v.b. etkinliklerin sosyal mesafe kuralları gözetilerek 27.05.2021 tarihinden itibaren açık alanlarda kurulmaları uygun görülmüştür.

Kapalı çocuk oyun alanlarının ve kapalı oyun salonlarının 03.06.2021 tarihinden itibaren, hazırlanacak olan taahhütnameyi imzalaması ve çalışanların haftada bir PCR testi yapması koşuluyla açılmalarına karar verilmiştir.