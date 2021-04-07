KKTC’de son 7 günde 408 covid-19 vakası

KKTC’de bugün tespit edilen 88 covid-19 vakası ile son 7 günde toplam vaka sayısı 408 oldu.

KKTC ’de bugün tespit edilen 88 covid-19 vakası ile son 7 günde toplam vaka sayısı 408 oldu. KKTC’de 2020 yılında (297 günde) toplam bin 574 vaka görülürken 1 Ocak – 7 Nisan 2021 tarihleri arasında (97 günde) 3 bin 238 vaka tespit edildi.

KKTC’de pandemi başından günümüze kadar tespit edilen toplam vaka sayısı ise 4 bin 812’ye yükseldi.

En çok vaka Lefkoşa

Nisan ayının ilk 7 gününde 125 vaka ile en çok vaka Lefkoşa’da tespit edilirken Lefke’de vaka görülmedi.

Lefkoşa’yı 125 vaka ile Gazimağusa, 55 vaka ile Girne, 2 vaka ile İskele ve 1 vaka ile Güzelyurt takip etti.

İlk 7 günde 408 vaka

KKTC’de bugün tespit edilen 88 covid-19 vakası ile son 7 günde toplam vaka sayısı 408 oldu.

1 Nisan 2021 40 yeni vaka

2 Nisan 2021 42 yeni vaka

3 Nisan 2021 59 yeni vaka

4 Nisan 2021 45 yeni vaka

5 Nisan 2021 70 yeni vaka

6 Nisan 2021 64 yeni vaka

7 Nisan 2021 88 yeni vaka