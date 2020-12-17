KKTC’de ilk etapta 52 bin kişi aşılanacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşılarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirterek, ilk etapta 52 bin kişiye aşı uygulanacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, telefon bağlantısıyla katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Güney Kıbrıs’tan tedarik edilecek aşılara ilişkin konuşarak, ilk aşıların Aralık sonu, Ocak ayının başında gelebileceğini belirtti.

“AB’DEN GÜNEY’E GELECEK AŞILARDA KKTC’NİN YÜZDE 30 HAKKI VARDIR”

Avrupa üzerinden Kıbrıs’ın güneyine gelecek aşılarda KKTC’nin yüzde 30 hakkı olduğunu kaydeden Pilli, “300-400 bin civarında aşının gelmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Kesin rakamın belli olmadığını vurgulayan Pilli, Rum tarafından gelecek olan aşıların Alman biyo-teknoloji firması BioNTech’in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip Koronavirüs aşısı olduğunu kaydetti.

“İKİ AŞI DOLABI İÇİN İHALEYE ÇIKTIK”

RNA teknolojisinin kullanıldığı ve -70 derecede saklanacak Pfizer aşısı için 100 ve 150 litrelik iki aşı dolabının mevcut olduğunu dile getiren Pilli, bu dolaplarda 30 bin civarında aşının muhafaza edileceğini belirtti.

700 ve 200 litrelik aşı dolabı için ihaleye çıkıldığını ifade eden Pilli, “1 hafta içinde alacağımız iki aşı dolabıyla 300 bin aşıyı daha muhafa edebileceğiz” diye konuştu.

“İLK ETAPTA 52 BİN KİŞİ AŞILANACAK”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli gelecek aşıların miktarının henüz belli olmadığını ifade etti.

Aşılarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Pilli, ilk etapta 52 bin kişiye aşı yapılmasının planlandığını belirterek, ilk olarak sağlık çalışanlarına aşı uygulanacağını, ardından risk altındaki kişilere aşı yapılacağını kaydetti.

PANDEMİ HASTANESİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILIYOR

Pilli, “65 yaş ve üzeri kişiler, kronik hastalara ve diğer risk gruplarına göre aşı yapılacak” dedi.

15 Kasım’da açılışı gerçekleşen Acil Durum Hastanesi’ne ilişkin ise Pilli, hastanenin önümüzde hafta faaliyete geçeceğini bildirdi.