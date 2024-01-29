KKTC’de geçen hafta 6 yangın meydana geldi

KKTC’de, 22-29 Ocak tarihleri arasında toplam 6 yangın 22 de hususi servis olayı meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yangınlarda 743 bin TL’lik zarar oluştu.

Açıklamada yangınların, elektrik kaynaklı kısa devre, kişi/ler tarafından yakma, çalışır durumdaki elektrikli sobanın koltuğu tutuşturması ve taşınabilir çamaşır telinin sıcak odun sobası üzerine düşüp kıyafetlerin tutuşması sonucu çıktığı ifade edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği olaylar ise şöyle:

“Elektrik kablolarının bulunduğu su kanalına sızan suyun tahliye edilmesi, derin kuyuya düşen kuzu ve köpeğin kurtarılması, beton büz içerisine sıkışan köpek, yüksek binalarda, ağaçlarda ve araçların makine bölümlerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması”