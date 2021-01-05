KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

KKTC’de covid-19 nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören Kazım Şimşek bugün hayatını kaybetti.

Kanser hastası olan ve yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşındaki Kazım Şimşek Covid-19’u yoğun bakımda kaptığı biliniyordu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada karantina yoğun bakımda yatan 80 yaşındaki akciğer kanseri tanılı ve kalp pili olan hasta Kazım Şimşek’in hayatını kaybettiği duyuruldu. Şimşek COVID 19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

KKTC’de covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.