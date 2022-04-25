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KKTC’de covid-19 vaka sayıları açıklandı

25 Nisan 2022
KKTC'de covid-19







“Toplam 16.755 test yapıldı, 76 pozitif vakaya rastlandı ”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.755 olup, 76 pozitif vakaya rastlanmıştır”



34 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, Bölgesi’ndendir.

24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.755

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.742.284

Toplam Vaka Sayısı: 93.072

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.652

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1187

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1163

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 328



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25 Nisan 2022


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