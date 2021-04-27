KKTC’de covid-19 nedeniyle can kaybı 31’e yükseldi

KKTC’de covid-19 nedeniyle bu sabah ikinci can kaybı yaşandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e çıktı.

KKTC’de 45 yaşındaki kadın hasta E. K. covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 100 yaşındaki Y.T’de hayatını kaybetti.

KKTC’de Covid-19 nedeniyle bir can kaybı daha yaşandı. Acil Durum Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi devam eden 45 yaşındaki E. K. ve 100 yaşındaki Y.T. covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede covid-19 kaynaklı can kaybı 31’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Covid-19 tanısıyla Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde tedavi gören 45 yaşında kadın E.K ve 100 yaşında erkek Y.T Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 45 yaşında kadın E.K 24 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’ne yatırılmış olup, 26 Nisan 2021 tarihinde yoğun bakıma alınmıştır. Hastanin sistemik lupus, hipertansiyon, hipotroidi gibi rahatsızlıkları bulunmaktaydı. 100 yaşında erkek Y.T ‘nin 11 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanmış, 21 Nisan’dan itibaren yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Hastanın hipertansiyon, koroner arter , kronik atrial fibrilasyon rahatsızlıkları bulunmaktaydı.