KKTC’de covid-19 nedeniyle can kaybı 28’e yükseldi

KKTC’de covid-19 nedeniyle bir can kaybı daha yaşandı.

KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor. 6 Nisan 2021 tarihinde yoğun bakıma kaldırılan 61 yaşındaki Kemal Sinar covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle.

Covid-19 tanısıyla 6 Nisan 2021 tarihinden bu yana Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşında ( erkek) K.S Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.