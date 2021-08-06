KKTC’de covid-19 nedeniyle bir hasta daha hayatını kaybetti

KKTC’de covid-19 nedeniyle 74 yaşındaki hasta daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 42’ye yükseldi
Sağlık Bakanlığı, Acil DurumHastanesi yoğun bakımında Covid-19 tedavisi gören 74 yaşındaki erkek hasta C.Ç’nin hayatını kaybettiğini açıkladı
Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:
Covid-19 tanısıyla 18 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 74 yaşında ( erkek) C.Ç Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın hipertansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı dileriz.
Bugün hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı Covid-19 testi pozitif çıkan ve Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma alınan 73 yaşında (erkek) M.H’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:
Bugün akşam üzeri rahatsızlanan, evine ambulans çağırıldıktan sonra yapılan tetkiklerin ardından Covid-19 testi pozitif çıkan ve Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma alınan 73 yaşında (erkek) M.H tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.