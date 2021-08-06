KKTC’de covid-19 nedeniyle bir hasta daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Covid-19 testi pozitif çıkan ve Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma alınan 73 yaşında (erkek) M.H’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

Bugün akşam üzeri rahatsızlanan, evine ambulans çağırıldıktan sonra yapılan tetkiklerin ardından Covid-19 testi pozitif çıkan ve Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma alınan 73 yaşında (erkek) M.H tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.