KKTC’de covid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de 13 bin 457 sonucunda 444 covid-19 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 13 bin 457 test sonucunda 444 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin vefat ettiğini ve 399 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.
171 kişi Lefkoşa, 74 kişi Girne, 129 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 32 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
16 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.457
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 444
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 444
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 399
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.647.020
Toplam Vaka Sayısı: 63.070
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.557
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4329
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4269
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1187
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 398
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3672
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 127194