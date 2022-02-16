KKTC’de covid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de 13 bin 457 sonucunda 444 covid-19 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 13 bin 457 test sonucunda 444 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin vefat ettiğini ve 399 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

171 kişi Lefkoşa, 74 kişi Girne, 129 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 32 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

16 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.457

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 444

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 444

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 399

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.647.020

Toplam Vaka Sayısı: 63.070

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.557

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4329

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4269

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1187

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 398

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3672

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 127194