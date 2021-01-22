KKTC’de covid-19 kaynaklı can kaybı 12’ye yükseldi

KKTC’de covid-19 nedeniyle 74 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Ali Pilli üzücü haberi Yenidüzen‘e açıkladı.

KKTC’de Yoğun Bakım Servisinde covid-19 tedavisi gören 74 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti. Ülkede covid-19 kaynaklı can kaybı 12’ye yükseldi.

403 vaka

KKTC’de 1 Ocak – 21 Ocak tarihleri arasında 367’si yerel 403 covid-19 vakası tespit edildi.

Bu süreçte yapılan toplam test sayısı 46 bin 882 olurken vakaların 36 tanesi yurt dışından geldi. 382 kişinin tedavilerinin tamamlanıp taburcu edildiği 21 günlük sürede 4 de can kaybı yaşandı.

12 can kaybı

KKKTC’de covid-19 salgının görülmeye başlandığı 10 mart 2020 tarihinden 20 Ocak 2021 tarihine kadar toplam 376 bin 585 test yapıldı. Bu süreçte bin 983 kişinin covid-19 pozitif olduğu tespit edilirken yoğun bakımda tedavi gören 12 hasta da hayatını kaybetti.

Girne’de 121 vaka

Ülkede son 11 günde açıklanan vakaların 121’i Girne’de tespit edildi. Girne’yi 56 vaka ile Lefkoşa izlerken Mağusa’da 6, Güzelyurt’ta 8 ve İskele’de 1 vaka tespit edildi.

Test sayısı: TS Vaka Sayısı: VS Yurtdışı: YD Yerel Vaka: YV İyileşen Hasta Sayısı: İH

1 Ocak TS: 768 VS: 18 YD: 2 YV:16 İH: 11

2 Ocak TS: 1570 VS: 14 YD: 1 YV: 13 İH: 29

3 ocak TS: 1540 VS: 34 YD: 1 YV: 23 İH:14

4 Ocak TS: 1893 VS: 26 YD: 1 YV: 25 İH:17

5 Ocak TS: 3077 VS: 26 YD: 5 YV: 21 İH:15

6 ocak TS: 2591 VS: 18 YD: 1 YV: 17 İH: 8

7 Ocak TS: 2703 VS: 25 YD: 2 YV: 23 İH: 18

8 Ocak TS: 2556 VS: 8 YD: 2 YV: 6 İH: 25

9 Ocak TS: 3195 VS: 22 YD: 5 YV: 17 İH:18

10 ocak TS: 2154 VS: 14 YD: 3 YV: 11 İH: 17

11 Ocak TS: 2868 VS: 21 YD: – YV: 21 İH: 23

12 ocak TS: 2215 VS: 10 YD: – YV: 10 İH: 17

13 Ocak TS: 2040 VS: 19 YD: 1 YV: 18 İH: 19

14 Ocak TS: 2422 VS: 21 YD: 2 YV: 19 İH: 27

15 Ocak TS: 2103 VS: 31 YD: – YV: 31 İH: 24

16 Ocak TS: 1835 VS: 14 YD: 3 YV: 11 İH: 17

17 Ocak TS: 1560 VS: 12 YD: 1 YV: 11 İH: 14

18 Ocak TS: 2517 VS: 14 YD: 3 YV: 11 İH:15

19 Ocak: TS: 2662 VS: 23 YD: – YV: 23 İH: 21

20 Ocak TS: 1633 VS: 27 YD: 1 YV: 26 İH: 20

21 Ocak TS: 2980 VS: 12 YD: 2 YV: 10 İH: 21