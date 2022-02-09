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KKTC’de bugün 397 covid-19 pozitif vaka 1 can kaybı

9 Şubat 2022
KKTC'de son 24 saatte yapılan 13 bin 341 test sonucunda 397 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.





KKTC’de son 24 saatte yapılan 13 bin 341 test sonucunda 397 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.341 olup, 397 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 488 kişi taburcu edilmiştir.




180 kişi Lefkoşa, 88 kişi Girne, 62  kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 34  kişi İskele, 16 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



9 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.341

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 397

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 397

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 488

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.515.185

Toplam Vaka Sayısı: 59.844

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 54.989

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4674

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4596

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1026

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 403
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 404

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3693

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 124329



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9 Şubat 2022


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