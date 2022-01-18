KKTC’de 710 covid-19 pozitif vaka 4 can kaybı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 20 bin 260 test sonucunda 710 covid-19 pozitif vakaya rastlanırken 4 kişi de hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 20 bin 260 test sonucunda 710 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin vefat ettiğini ve 708 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

254 kişi Lefkoşa, 188 kişi Girne, 154 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 41 kişi İskele, 37 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

18 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.260

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 710

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 710

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 708

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.135.966

Toplam Vaka Sayısı: 48.068

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 41.545

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6371

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6286

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2021

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 480

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 845

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4772

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114377