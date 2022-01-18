KKTC’de 710 covid-19 pozitif vaka 4 can kaybı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 20 bin 260 test sonucunda 710 covid-19 pozitif vakaya rastlanırken 4 kişi de hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 20 bin 260 test sonucunda 710 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin vefat ettiğini ve 708 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.
254 kişi Lefkoşa, 188 kişi Girne, 154 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 41 kişi İskele, 37 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
18 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.260
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 710
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 710
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 708
Bugün Kaybedilen Hasta: 4
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.135.966
Toplam Vaka Sayısı: 48.068
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 41.545
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6371
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6286
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2021
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 480
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 845
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4772
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114377