KKTC’de 55’i yerel 64 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 8949 olup, 55’i yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 48 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .55 kişi ise yerel vakadır.

22 kişi Lefkoşa, 23 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Sulariçi- 7 / Arapahmet- 3 / Marmara- 1/ Demirhan-1 / Taşkınköy-1/ Yenişehir-1/ Haspolat-3/ Gönyeli-1/ K.Kaymaklı-1 Göçmenköy-1

Girne

Zeytinlik-1/ Kaşgar- 3/ Girne Boğaz- 1/ Arapköy-1 / Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-1 / Dikmen-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -6 / Tuzla-1/ Sakarya-3/Maraş-5 / Çanakkale- 2/ Baykal-1/ Antalyalılar Bölgesi-1/ Kaliland-1/ Kaleiçi-2 / Akdoğan-1

5 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8949

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 55

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 48

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 789.341

Toplam Vaka Sayısı: 4724

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4185

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 513

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 428

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2