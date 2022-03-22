KKTC yine bir akaryakıt krizi ile karşı karşıya. Akaryakıt zammının bu gece geleceği söylentileri yine bir akaryakıt krizini kapıya getirdi. Benzinciler Birliği başka, K-Pet başka söylüyor. Zam ve kriz söylemlerinin ardından vatandaşlar ise benzin istasyonları önünde kuyruk oluşturdu. Bazı istasyonlar akaryakıt alımına 100 TL ile 200 TL limit koyarken bazıları ise kapattı.

16 Mart’ta yapılan indirim sonrası güncel fiyatlar:

Kurşunsuz 98: 17.58 TL

Kurşunsuz 95: 17.33 TL

Euro Diesel: 18.07 TL

Gaz Yağı: 17.02 TL