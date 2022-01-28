KKTC Sivil Savunma Başkanı Karaca’dan GAÜ’ye nezaket ziyareti

KKTC Sivil Savunma Başkanı Atilla Karaca K.K.T.C. ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nin Duayenlerinden Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette CEO M. Mert Türker, Rektör Prof. Dr. Ali Haydar ve Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. M. Sadık Akyar’da bulundular. Ziyaret esnasında Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar, Kıbrıs Davası’ndaki mücadele ile ilgili anılarını, devlet adamları ve adada görev yapan komutanlar ile ilgili ilginç hatıralarını ve üniversitenin gelmiş olduğu aşamaları Sivil Savunma Başkanı Karaca ve heyetine adeta o günleri tekrar yaşayarak, büyük bir heyecanla anlattılar. Görüşmede ayrıca karşılıklı plaket teâtisi de yapıldı.