GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar guatr hastalığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili açıklamada bulundu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Pandemi kurulu Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Zafer Acar guatr hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Acar guatr hastalığının tanısının oldukça basit olduğunu ifade ederek, “boyunun ön kısmında topak gibi oluşan bir kitle hareket ediyorsa kesin guatr vardır. Normalde tiroit bezi kelebek kadardır, bunun her türlü büyümesine guatr adını veriyoruz. Hemen paniğe gerek yoktur bunların %80’i basit guatr dediğimiz herhangi bir hormon bozukluğu olmayan nodüler dediğimiz kanser riski olmayan kitlelerdir ve sadece izlenmesi gerekmektedir” dedi.

“Tiroit Kanseri Erken Dönemde Etkili Bir Ameliyatla %100 Tedavi Edilebilir”

“Bu hastalık Akdeniz bölgesi hastalığıdır Kıbrıs dâhil olmak üzere çok sık gördüğümüz bir hastalık hemen hemen 5 kişide bir görülen bir hastalıktır. İçerisinde bilye, ceviz, topak gibi şeyler olursa bunlara “Nodüler Guatr” diyoruz kitle içerisinde ayrı kitleler olarak tanımlıyoruz, bunlarda kanser riski %15 ile %20 arasındadır. Bu gibi bir durum var ise mutlaka test yapılmalıdır. Eğer sonuç tiroit kanseri çıkarsa erken dönemde etkili bir ameliyatla %100 tedavi edilebilir. Benim dünya çapında yaklaşık 5.000’e yakın bir vakam vardır ve kaybettiğim hasta sayısı 2’dir bu yüzden endişelenmeyiniz. Bir diğer çeşidine ise “zehirli guatr” deriz bu tipi şöyle ifade ederiz kişinin gözleri dışarıya doğru çıkmış yüzü kıpkırmızı elleri terli olur ve titrer. Tiroit bezleri tiroit hormonu salgılar bu hormonların görevi vücuttaki her sistemin çalışma hızını ayarlar eğer fazla salgılanırsa buna “zehirli guatr” diyoruz. Özellikle kadın hastalarımızda gördüğümüz saçlarda dökülmesidir.”

Prof. Dr. Hasan Cafer ACAR zehirli guatrın tedavisiyle ilgili şöyle konuştu;

“Öncelikle tıbbı tedavi adını verdiğimiz ilaç tedaviyi deniyoruz hormonun üretimini arttıran hücreleri tiroid bezi içerisinde baskılıyor ve %40 ihtimalle kalıcı tedavi ortaya çıkıyor. Bununla başaramadığımız olgularda cerrahi tedavi uyguluyoruz. Evlilik veya hamilelik öncesinde mutlaka bu 3 test (T3,T4,TSH) yaptırılmalıdır çünkü bu hastalık kısırlığa sebep olmaktadır.”

“İyotun Fazlası Zararlıdır, Normal Guatrı Zehirliye Çevirebilir”

Acar guatrın belirgin özellikleriyle ilgili açıklamalarında ise;

“En önemli ve sabit belirtisi nabız sayısının dakikada 80’in 90’ın üstüne çıkmasıdır ve uykuda bile yüksektir. Artı aşırı iştahlı olunmasına rağmen kilo kaybıdır. Tiroidin az çalışmasının sonucu oluşan hastalığın ismi ise Hipotiroiti’dir. Kalp atışları düşer, halsizlik ve vücudun su toplaması en yaygın belirtilerindendir. Teknik olarak iyi yapılmış bir guatr ameliyatından sonra nüks çok nadirdir. Ayrıca dere otu yerseniz guatr hastalığı iyi olur gibi söylentilere inanmamak gerekiyor. Yıllar önce gerçekten beslenme bozuklukları çok yaygındı. İyot eksikliğine bağlı guatr oranları son derece yüksekti. Ama şu anda yüksek değil. Çünkü iyotun fazlası zararlıdır. Mesela normal guatrı zehirliye çevirebilir. Eğer düzenli besleniyorsanız yani çok yönlü, dengeli ve yeterli besleniyorsanız lütfen tuzunuzu iyotlu kullanmayın hatta tuz kullanmayın. Günde bir çay kaşığı tuz kullanma hakkınız var. Bunun ötesi tansiyona sebep olur. Tansiyon eşittir ölüm demektir. Sadece Hiper tansiyondan Türkiye dahil 200.000 kişi ölüyor. Kadınlar 30 yaşından sonra düzenli olarak meme, tiroit, karın ultrasonu yapmalıdır. Erkeklerde ise PSA testi en sık görülen kanserdir. Orta yaştan sonra yaşla beraber sıklığı artan bir kanser türüdür. PSA için çok basit bir kan testi erken kanser tanısı koymak için en önemli şeydir” dedi.

Acar son olarak şu 6 gıdanın her gün tüketilmesi gerektiğini belirtti; “Taze sıkılmış limon, bir diş sarımsak, kefir, yumurta – özellikle beyazı ve çiğ bir şekilde- ve bir kilo çiğ sebze.”