KKTC MOK’tan, Feyzioğlu’na taziye ziyareti

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC-MOK) Yönetim Kurulu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret ederek taziyede bulundu.

Ziyarette KKTC MOK Başkanı Dursun Koç, yönetim kurulu üyeleri Atilla Mahmutoğlu, Bahadır Ayhan, Hasan Gazioğlu, Hasan Sapsızoğlu ve İrfan Yılmaz yer alırken TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da hazır bulundu.

Önceki gün TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen ziyarette KKTC MOK Yönetim Kurulu, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Konuyla ilgili komiteden yapılan açıklamada; “KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu olarak Sayın Büyükelçimiz Metin Feyzioğlu’na Anavatanımız Türkiye’nin 10 ilinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun ziyaretimizi gerçekleştirdik. Depremde hayatlarını kaybeden sporcu ve tüm şehitlerimiz için Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diledik. Kabulleri için Büyükelçimize KKTC MOK Yönetim Kurulu olarak çok teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Pazartesi günü Gazimağusa TMK ziyaret edilecek

KKTC MOK Yönetim Kurulu, 27 Şubat Pazartesi günü deprem felaketinde Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa TMK voleybolcuları, öğretmenleri ve velileri için Gazimağusa TMK okuluna taziye ziyaretinde bulunacak.

Yapılacak ziyarette KKTC MOK tarafından Gazimağusa TMK’ya “Şampiyon Melekler Takımı” konulu bir anı plaketi takdim edilecek.