KKTC MOK’tan BM’ye kınama

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Taksim Sahası’na girişi engellemesi ile ilgili bir kınama açıklaması yaptı.

Koç açıklamasında , “BM’nin 48 yıldır, uygulanan spor ambargosuyla sporcularımızın ayaklarına vurulan prangalar yetmiyormuş gibi, kendi egemenliğimiz altında bulunan topraklardaki spor tesislerimizi kullanmamıza yönelik engelleyici eylemlerini KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak esefle kınıyoruz.” dedi.

Koç ayrıca BM Barış Gücü’nün yaptığı bu kabul edilemez eylemi ile ilgili komite olarak en kısa zamanda BM’nin ve IOC’nin en yetkili makamlarına ulaştırılmak üzere protesto mektubu vereceklerini vurguladı.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç’un açıklaması şu şekilde;

“Kıbrıs Türk gencinin spor yapma hakkının elinden alınmasına izin veremeyiz.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü yetkililerinin, 1930 yılından beridir Çetinkaya’nın kullanımında olan ve tarihi birçok ana ev sahipliği yapan Taksim Sahası’na sporcularımızın girişine engel olmasını kınıyoruz.

Uzun yıllardır kullanım hakkı ülkemizin güzide kulüplerinden Çetinkaya’da bulunan Taksim malesef çeşitli nedenlerle kaderine terk edilmiştir. Bu süreçte saha zarar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir.

Ülkemiz sporcularının daha iyi koşullarda spor yapması hedefiyle, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla yeniden gençlerimiz ve ülke sporumuzun hizmetine sunulmak üzere saha yenilenmiştir. Spor camiamız ve sporcularımız, sahanın açılması dört gözle beklerken ve ülke sporunun gelişmesi adına motive olmaya çalışırken, BM’nin 48 yıldır, uygulanan spor ambargosuyla sporcularımızın ayaklarına vurulan prangalar yetmiyormuş gibi, kendi egemenliğimiz altında bulunan topraklardaki spor tesislerimizi kullanmamıza yönelik engelleyici eylemlerini KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak esefle kınıyoruz.

Talebimiz, bir an önce giriştikleri bu insanlık ayıbına son vermeleri, eylemlerinden vaz geçmeleri ve koydukları engelleyici telleri kaldırmalarıdır.

Yaptıkları bu anlamsız müdahale ne sporun ruhuna, ne evrensel insan haklarına, ne de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) felsefesine uymamaktadır.

Yine buradan haykırıyoruz, ne yaparlarsa yapsınlar, Kıbrıs Türkü, sporcusu, gençliği ve diğer tüm unsurlarıyla kendisine vurulan bu prangaları mutlaka bir gün kıracak ve tüm dünyaya kendisini kabul ettirecektir.

BM Barış Gücü’nün yaptığı bu kabul edilemez eylemini en kısa zamanda BM’nin ve IOC’nin en yetkili makamlarına ulaştırılmak üzere protesto mektubu vereceğimizi de kamuoyu ile paylaşırız.”