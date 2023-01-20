CTP Güzelyurt İlçe Yönetimi’nden Cypfruvex açıklaması

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Yönetimi, Cypfruvex’te bir an önce kriz masası kurulması gerektiğini belirtti.

Burada yaşanan gelişmeleri uzun süredir endişeyle takip ettiğini kaydeden CTP Güzelyurt İlçe Yönetimi, Cypfruvex’in siyasi amaçlarla kullanılmaya, üreticiye hizmet veremez duruma gelmeye başladığını savundu.

CTP Güzelyurt İlçe Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Genelde ülkenin, özelde ise üretici kesimin oldukça zor zamanlardan geçtiği ve üretimin neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde Cypfruvex’te yaşanan gelişmeler bizleri rahatsız ediyor” denildi.

Açıklamada, Cypfruvex’in bankalara ve piyasaya ne kadar borcu olduğu, greyfurtun ürün fiyatı ne olduğu, valencia portakal alımı yapılıp yapılmadığı, ürün ödemeleri için kurumun yeterli kaynağı olup olmadığı, kurum bütçesinden yerel seçimlere yönelik harcama yapılıp yapılmadığı gibi sorulara cevap istendi ve Sayıştaylık göreve çağrıldı.

Açıklamada, şunlar da savunuldu:

“Cypruvex Yönetim Kurulu Başkanı ile kurum müdürü arasında gerginlikler olduğu ve yönetim zaafiyeti nedeniyle çeşitli maliyetler ortaya çıkmakta olduğu anlaşılmaktadır. Gerek ‘hükümetin’ gerekse Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanının gailesi ne yazık ki üretim ve üretici değildir. Bu çerçevede atılan her adımdan üretici zarar görmektedir. Cypfruvex ile ilgili gereken araştırmaların yapılması ve kriz masası oluşturulması artık kaçınılmaz bir hal almaktadır.”