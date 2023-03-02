KKTC MOK, Mağusa ve Lefkoşa’da dayanışma semineri düzenliyor

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Yönetim Kurulu, deprem felaketinin yaratmış olduğu olumsuz etkileri giderebilmek adına tüm federasyonların sporcularına, ailelerine, antrenör ve hakemlerine yönelik seminer düzenliyor.

Türkiye Milli Takımlar Psikoloğu Prof. Dr. Turgay Biçer, Psikolog Doç Dr. Sertan Kağan ve Uz. Psk. Cansın İskender tarafından seminer verilecek.

İki ayrı şehirde gerçekleşecek olan seminerlerin ilki 9 Mart Perşembe günü 18.00-19.30 saatleri arasında Gazimağusa’da Rauf Denktaş Kültür Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Seminerin ikinci ayağı 10 Mart Cuma günü 18.00-19.30 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te yer alacak.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

“Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitiren şampiyon meleklerimiz, hocaları, aileleri ve vatandaşlarımızın acısı hepimizi derinden üzmüş ve etkilemiştir.

Bu tarifi zor acının her birimizin üzerindeki yıkıcı etkisi tartışmasızdır. Bu acı yıkım sporcularımız ve ailelerini, antrenör ve hakemlerini de derinden üzmüş ve yaralamıştır.

Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu almış olduğu karar ile federasyonlarımızın sporcularına, ailelerine, antrenör ve hakemlerine yönelik bir çalışma için girişim başlatmıştır.

Alanında uzman olan isimler ile iletişime geçilerek 9 ve 10 Mart 2023 tarihlerinde seminer organize edilmiştir.

Türkiye Milli Takımlar Psikoloğu Prof. Dr. Turgay Biçer, Psikolog Doç Dr. Sertan Kağan ve Uz. Psk. Cansın İskender tarafından öncelikle sporcularımıza ardından ise ailelerine yönelik seminer düzenlenecektir.

İki ayrı şehrimizde düzenlenecek olan seminerlerin ilki 9 Mart Perşembe günü 18.00-19.30 saatleri arasında Gazimağusa’da Rauf Denktaş Kültür Kongre Merkezi’nde yapılacak. Seminerin ikinci ayağı 10 Mart Cuma günü 18.00-19.30 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te olacaktır.

Ülkemiz spor camiasına destek olmak, sporcularımızın spor ile olan bağlarını güçlendirmek ve bu zor dönemi atlatmalarına yardımcı olmak için düzenleyeceğimiz seminer ile ilgili katılım göstermek isteyenlerin [email protected] mail adresine veya 05338612449 telefon numarasına; isim, telefon, bağlı olunan federasyon yazılarak başvuru yapılabilir.”