Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 25-26-27 Şubat tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Başkanvekilği Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Vasfi Gül (Doğan Türk Birliği) 2 Maç

Azem Erdine (China Bazaar Gençlik Gücü) 3 Maç

Emirhan Gül (Göçmenköy) 1 Maç

Selim Sarper Cangül (Göçmenköy) 1 Maç

Hüda Sesigüzel (Mormenekşe) 2 Maç

Mustafa Tunç (Türk Ocağı) 2 Maç

Gökhan Özer (Göçmenköy) 2 Maç

Selim Saygı (Doğan Türk Birliği) 2 Maç

Mustafa Kemal Atlar (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

Bünyamin Ayaz (Mağusa Türk Gücü) 2 Maç

Berhan Gümüşhan (Lefke) 2 Maç

Salih Giritli (Binatlı) 2 Maç

Ersu Yalçın (Lapta) 1 Maç

Tahir Sır (M. Hacıali Yılmazköy) 2 Maç

Arda Ünalan (Binatlı) 1 Maç

Okan İl (Ünimar Maraş) 2 Maç

Ünal Kırmızıyüz (Yenierenköy) 1 Maç

Ali Kurşun (Yenierenköy) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Ahmet Özyeşer (Göçmenköy) 1 Maç

Kemal Sesigüzel (Mormenekşe) 2 Maç

Serkan Ekşici (Mağusa Türk Gücü) 1 Maç

Eray Yavuk (Merit Alsancak Yeşilova) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mehmet Erol (Mağusa Türk Gücü)

Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü)

Mustafa Salk (Mağusa Türk Gücü)

Bekir Yıldız (Göçmenköy)

Malik Yakubu (Göçmenköy)

Mehmet Tekin (Merit Alsancak Yeşilova)

Yakup Şen (Yenicami)

Necati Genç (Yonpaş Dumlupınar)

Doruk Latif (Yonpaş Dumlupınar)

Adem Uçar (Hamitköy)

Mehmet Can İşlek (Hamitköy)

Mehmet Ali Öztemiz (Mormenekşe)

Abbas Osum (Mormenekşe)

Ahmet Vatanseven (Dörtyol)

Ömer Gök (Dörtyol)

Tarkan Aksoy (Lapta)

Süleyman Batuk (Lapta)

Ayden Numanzade (Girne Halk Evi)

Zafer Emre Taşkın (Yalova)

Barış Kaya (Düzkaya)

Üner Salih Berkalp (Baf Ülkü Yurdu)