Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 25-26-27 Şubat tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Başkanvekilği Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Vasfi Gül (Doğan Türk Birliği) 2 Maç
Azem Erdine (China Bazaar Gençlik Gücü) 3 Maç
Emirhan Gül (Göçmenköy) 1 Maç
Selim Sarper Cangül (Göçmenköy) 1 Maç
Hüda Sesigüzel (Mormenekşe) 2 Maç
Mustafa Tunç (Türk Ocağı) 2 Maç
Gökhan Özer (Göçmenköy) 2 Maç
Selim Saygı (Doğan Türk Birliği) 2 Maç
Mustafa Kemal Atlar (Doğan Türk Birliği) 1 Maç
Bünyamin Ayaz (Mağusa Türk Gücü) 2 Maç
Berhan Gümüşhan (Lefke) 2 Maç
Salih Giritli (Binatlı) 2 Maç
Ersu Yalçın (Lapta) 1 Maç
Tahir Sır (M. Hacıali Yılmazköy) 2 Maç
Arda Ünalan (Binatlı) 1 Maç
Okan İl (Ünimar Maraş) 2 Maç
Ünal Kırmızıyüz (Yenierenköy) 1 Maç
Ali Kurşun (Yenierenköy) 2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Ahmet Özyeşer (Göçmenköy) 1 Maç
Kemal Sesigüzel (Mormenekşe) 2 Maç
Serkan Ekşici (Mağusa Türk Gücü) 1 Maç
Eray Yavuk (Merit Alsancak Yeşilova) 1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Mehmet Erol (Mağusa Türk Gücü)
Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü)
Mustafa Salk (Mağusa Türk Gücü)
Bekir Yıldız (Göçmenköy)
Malik Yakubu (Göçmenköy)
Mehmet Tekin (Merit Alsancak Yeşilova)
Yakup Şen (Yenicami)
Necati Genç (Yonpaş Dumlupınar)
Doruk Latif (Yonpaş Dumlupınar)
Adem Uçar (Hamitköy)
Mehmet Can İşlek (Hamitköy)
Mehmet Ali Öztemiz (Mormenekşe)
Abbas Osum (Mormenekşe)
Ahmet Vatanseven (Dörtyol)
Ömer Gök (Dörtyol)
Tarkan Aksoy (Lapta)
Süleyman Batuk (Lapta)
Ayden Numanzade (Girne Halk Evi)
Zafer Emre Taşkın (Yalova)
Barış Kaya (Düzkaya)
Üner Salih Berkalp (Baf Ülkü Yurdu)