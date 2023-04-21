KKTC MOK, ambargolarla ilgili BM’ye mektup verecek

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), Kıbrıs Türk halkına ve gençlerine yönelik spor alanında yıllardır uygulanan insanlık dışı, evrensel insan haklarına aykırı izolasyon ve kısıtlamalara tepki vermek için BM’nin daimi temsilcileri ve AB organlarına iletilmek üzere BM yetkililerine bir mektup verecek.

2004 yılındaki Annan Planı referandumuna onay verilmesi durumunda Kıbrıslı Türklere yönelik özellikle Avrupa Birliği yetkili organları tarafından yapılan vaatlerin, aradan geçen 20 yılda hiçbirinin gerçekleşmemiş olmasından dolayı KKTC MOK hazırladığı bu mektubu, referandum gününe denk gelen 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 11.00’de Ledra Palace sınır kapısında BM yetkililerine takdim edecek.

KKTC MOK tarafından konuyla ilgili yapılan basın duyurusunda, Kıbrıs Türk halkına yönelik yıllardır uygulanan insanlık dışı, evrensel insan haklarına aykırı spor ambargosunun ortadan kaldırılmasına yönelik etkin bir mücadele yürütme konusunda asla imtina etmeyeceklerini, KKTC’de faaliyet gösteren spor federasyonlarının tek bir ses ve tek bir vücut halinde bu konuda tavır takınarak hak aracaykaları ve olimpizm ruhuna aykırı olan bu anlayışa karşı Kıbrıs Türkü’nün güçlü seslerinden biri olacakları vurgulandı.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin basın duyurusu şu şekilde;

“Kıbrıs Türk halkına yönelik on yıllardır uygulanan insanlık dışı, evrensel insan haklarına aykırı izolasyon ve kısıtlamaların en göze çarpanı, Kıbrıs Türk gencine yönelik spor alanında uygulanan, meşruiyeti olmayan, vicdan ve hukukla bağdaşmayan izolasyonlardır.

2004 yılındaki Annan Planı referandumuna onay vermesi durumunda Kıbrıslı Türklere yönelik özellikle Avrupa Birliği yetkili organları tarafından yapılan vaatlerin, aradan geçen 20 yılda hiçbirinin gerçekleşmemiş olmasının rasyonel hiçbir açıklaması olamaz.

Kıbrıs Türkü’nün varlığını inkâr eden, politik saiklerle şekillenen bu çağ dışı anlayışa, dünya barışı, kardeşlik, iş birliği, dayanışma, istikrar gibi terimlerin insanlığa katkı sağlayacağı hedefiyle kurulan BM ve AB tarafından da destek verilmesi, ne yazık ki samimiyetten uzak bir anlayışın tezahürüdür.

KKTC’de faaliyet gösteren spor federasyonlarının tek bir ses ve tek bir vücut halinde bu konuda tavır takınarak hak araması, gelinen noktada bir mecburiyet ve asli görevimiz olmuştur.

Politik saiklerle Kıbrıs Türkü’nün aleyhine yanlı ve ayrıştırıcı bu anlayışa karşı verilen mücadeleye destek olmak, vicdani olduğu kadar insani de bir sorumluluktur.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, Kıbrıs Türk halkına yönelik on yıllardır uygulanan insanlık dışı, evrensel insan haklarına aykırı spor ambargosunun ortadan kaldırılmasına yönelik etkin bir mücadele yürütme konusunda asla imtina etmeyecek, on yıllardır süren evrensel insan haklarına ve olimpizm ruhuna da aykırı olan bu anlayışa karşı Kıbrıs Türkü’nün güçlü seslerinden biri olacaktır.

Kıbrıs Türkü’ne yönelik yürütülen hukuk ve insanlık dışı spor ambargolarına yönelik haklı tepkimizi dile getirmek ve Annan Planı’nda spor ambargoları başta olmak üzere izolasyonların kalkacağına ve verilen sözlerin tutulmamasına yönelik tavrımızı vurgulamak amacıyla, Annan Planı Referandumu’nun yıldönümünde KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak , BM’nin daimi temsilcilerine ve AB organlarına iletilmek üzere hazırladığı mektubu ilgili muhataplarına iletmek üzere 24 Nisan 2023 pazartesi saat 11.00’de Ledra Palace sınır Kapısında BM yetkililerine takdim edecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”