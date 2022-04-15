KKTC koşullarına uygun arpa çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor

“Beşparmak”tan sonra bu yıl yetiştirilen ikinci yerli arpa “Reşatbey” adıyla tescillendi.

Arpa çeşitleri, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile TC Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün TC Lefkoşa Büyük Elçiliği KEİ Ofisi’nin katkılarıyla 2013 yılında başlattığı “KKTC Koşullarına Uygun Arpa Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretimi Sisteminin Oluşturulması” projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda üretildi.

Yeni arpa çeşidine, proje ıslahçısı ve proje lideri olarak görev yapan Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci’nin adından esinlenerek “Reşatbey” adı verildi.

“Beşparmak” ve “Reşatbey” arpa çeşitlerini ekim döneminden itibaren üreticilerle buluşturulması hedefleniyor.