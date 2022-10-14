KKTC Fenerbahçeliler Derneği: “Fenerbahçe Adının Geçtiği Her Yerdeyiz” 

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, AEK Larnaka-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamada bulundu.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği basın açıklaması şöyle:

“UEFA Avrupa Ligi maçı için Güney Kıbrıs’a gelen Fenerbahçe Futbol Takımımızı, Aek Larnaka Stadında ve Derneğimizde yalnız bırakmadık.

Maç günü, küçük bir çocuğun bayram sabahı yaşadığı heyecana benzer bir enerji ve çoşkuyla derneğimizi Sarı~Lacivert renklerde boyayarak taraftarlarımız ile buluştuk.

Maç saati yaklaştığında derneğimiz önünde kortej oluşturarak, Fenerbahçe’mizin Larnaka’daki sesi olmak için yola koyulduk.

Kortejimizi stada doğru uğurlarken, maçı statta izleyemeyecek olan taraftarlarımızın derneğimize gelmesiyle gün boyu yaşadığımız Sarı~Lacivert çoşkumuz artarak devam etti.

Larnaka yolculuğunda, Sınır kapısını geçtiğimiz an itibariyle otobüslerde de devam eden tarifsiz çoşkumuz ile hem Larnaka ‘da hem de derneğimizde maç bitiş düdüğüne kadar Fenerbahçe ‘mizin yanında olduk.

Maç heyecanı Larnaka Tribününde aralıksız devam ederken, derneğimizde de Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Cumhurbaşkanımız maç çoşkusunu derneğimizde yaşadıktan sonra, galibiyet hatırası olarak fotoğraflar çekerek derneğimizden ayrıldı.

Maç sonu, Fenerbahçe’mizin Aek Larnaka ‘yı 2-1 mağlup etmesiyle Uefa Avrupa Liginde gruptan çıkmayı garantiledik. Galibiyetin ardından hem tribünlerdeki hem de derneğimizdeki mutluluk ise görülmeye değerdi.

Hep söylediğimiz gibi “Fenerbahçe neredeyse biz oradayız.”