KKTC Döviz Kurları: Sterlin haftaya 39,55 TL’den başladı

KKTC serbest piyasada bugün dolar 31,23, euro 33,78, İngiliz sterlini ise 39,55 TL’den satılıyor.
KKTC serbest piyasada saat 08.20 itibarıyla 31,00 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 31,23 TL, euronun alış fiyatı 33,55 TL satışı ise 33,78 TL’den gerçekleşiyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|31.0000
|31.2300
|EUR
|33.5500
|33.7800
|GBP
|39.2700
|39.5500
|AUD
|18.3000
|20.4000
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|26-02-2024 08:20:38
26-02-2024 08:22:18
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