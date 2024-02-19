KKTC Döviz Kurları: Sterlin haftaya 39,09 TL'den başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 19, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin haftaya 39,09 TL’den başladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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sterin 39 TL

KKTC serbest piyasada bugün dolar 30,98, euro 33,40, İngiliz sterlini ise 39,09 TL’den satılıyor.

KKTC serbest piyasada saat 08.10 itibarıyla 30,75 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 30,98 TL, euronun alış fiyatı 33,15 TL satışı ise 33,40 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 38,75 TL’lik alış, 39,09 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 30.7500 30.9800
 EUR 33.1500 33.4000
 GBP 38.7500 39.0900
 AUD 18.1000 20.2000
Son Güncelleme
Son Okuma		 19-02-2024 08:18:12
19-02-2024 08:21:24
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Tags:EuroKKTCsterlin
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